Futsal: toutes les infos de nos clubs pour ce vendredi soir

Soca Tavigny – Atlas Liège (20h05, arbitre : Lacanne)

Le premier club provincial de la 3D, toujours invaincu en 2017 (trois victoires et un nul) s’attend à un match ardu face à Atlas Liège qui défie le Golden Seraing en tête de tableau. « On a abordé le derby à Tenneville de manière trop cool en pensant qu’on s’imposerait facilement », assure Benoît Parmentier. « On aura le même effectif (avec le retour de Strape mais peut-être sans Rode) mais je n’ai aucun doute sur la qualité de cet effectif. L’adversaire est certes costaud mais pas infranchissable : on jouera notre rôle d’arbitre jusqu’au bout puisqu’on a déjà vaincu Golden Seraing. »

Découvrez la présentation complète ce vendredi dans La Meuse Luxembourg et dans notre nouvelle édition digitale.

Le reportage sur l’Areler est à découvrir également dans notre nouvelle édition digitale.