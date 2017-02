Assises de Liège: la lettre poignante lue à l'audience de Brigitte Counet, la maman du petit Esteban

« Un crime laisse une quantité de choses en suspens et rend le chemin du deuil plus long et parfois plus difficile à traverser car il entraîne beaucoup de non-dits, de « non-finis », qui sont lourds à porter. Quand un monstre enlève volontairement la vie de votre fils, Esteban, nous, la famille, ressentons de la colère, de la haine et parfois même de la culpabilité par le simple fait d’être vivants. Lors d’une telle tragédie, un tel séisme au sein d’une famille, la réalité devient aussi votre combat, celui de la vérité. Si dure soit-elle, elle est vitale car on a besoin de connaître les circonstances exactes du drame et de les visualiser. »

