Procès Troiano: les plaidoiries auront lieu lundi

belga

Les derniers témoins de moralité ont été entendus jeudi après-midi au procès d’Amédeo Troiano, accusé d’avoir commis le triple assassinat de Visé. Un dernier portrait de l’accusé a été dressé par les membres de sa famille et par ses connaissances. Les débats ont été suspendus et reprendront lundi avec les plaidoiries et le réquisitoire.