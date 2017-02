Tintigny : la brasserie Millevertus investit pour mieux grandir

Depuis son départ de Toernich, sa production a grandi six fois. Un nouveau hall a été construit et une nouvelle unité de brassage automatisée est en phase de rodage.

Fin 2016, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge a présenté son analyse économique 2015. Une nouvelle catégorie spécifique était apparue : la brasserie, un secteur jugé suffisamment important pour figurer seul dans les données statistiques. De fait, en province de Luxembourg comme ailleurs, le secteur est en plein renouveau. Les brasseurs investissent. Outre les investissements annuels classiques chez les grands (Achouffe, Orval), la brasserie des 3 Fourquets (Courtil/Lupulus) a construit un bâtiment neuf sur quelques milliers de m 2 . Et quelques millions d’euros. A Grandvoir, une brasserie toute pimpante (avec sa bière « Le Vaurien ») est sortie de terre moyennant plus de 700.000 euros d’investissement.

