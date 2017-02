Angela est choquée: son appartement a reçu la visite d'un huissier en son absence, mais ce dernier s'est trompé avec le voisin du dessous!

Lundi 6, Angela Dal Piva part travailler. À son retour, le soir, accompagnée de sa petite fille, elle aperçoit une feuille de papier collée sur la porte de son appartement, signalant la visite d’un huissier. Quand l’Eupenoise tente d’introduire sa clé dans la serrure, elle s’aperçoit qu’elle a été changée. Confirmation avec la feuille de papier : on y mentionne que la nouvelle clé se trouve à la police d’Eupen. Angela Dal Piva téléphone en pleurs à sa propriétaire et demande que son mari l’accompagne au poste de police. Là, on lui demande sa carte d’identité. Mais aucune enveloppe contenant une clé ne correspond à son nom. Le propriétaire demande alors s’il n’y en a pas une au nom du voisin du rez. De fait, son nom figure sur une des enveloppes contenant une clé. On la confie alors à Angela, qui peut enfin rentrer chez elle.

Même l’aquarium !

Dans la cuisine, l’Eupenoise découvre, sur la table, deux feuilles recto verso avec l’inventaire de biens qui pourraient être saisis afin de permettre de couvrir une dette de 455,45 euros, tenant compte des retards de paiement et des frais de recouvrement consécutifs au non-paiement d’une taxe communale d’une… cinquantaine d’euros à l’origine. Dont les 219,86 euros liés à l’intervention de l’huissier Demarteau. Celle-ci, une Eupenoise, signalait en outre que le 17 mars, à défaut de paiement des 455,45 euros, la série d’objets serait mis en vente : le lave-vaisselle du propriétaire, les machines à café, la table de salon, la télé, le divan, l’étagère, l’horloge murale… et l’aquarium. On se demande d’ailleurs ce que l’huissier aurait fait des poissons qu’il contenait.

