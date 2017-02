Un bâtiment flambant neuf pour la SRPA d'Arlon

C’est un projet de longue durée qui s’est achevé quatre ans après le lancement de l’idée. Depuis décembre, la SRPA d’Arlon dispose de locaux flambant neufs. Fondé en 1971, l’établissement arlonais est une antenne de la SRPA de Liège. Un nouveau bâtiment voisin du refuge et de taille équivalente est donc désormais opérationnel et permettra une meilleure prise en charge des animaux recueillis. Ce sont trois nouvelles salles dédiées à l’hospitalisation, aux opérations et à la revalidation, qui viennent compléter le refuge pour chiens et la chatterie déjà en place. C’est donc un véritable cabinet vétérinaire qui est mis à disposition des quatre employés et bénévoles du refuge.

