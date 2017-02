Gaume: ils sont les premiers à porter les lunettes Snapchat

Arthur Divoy et Arthur Bressart, deux Gaumais, sont les premiers en Belgique à s’être procurés une paire de Spectacles, des lunettes connectées développées par Snapchat, la célèbre application de partage de photos et de vidéos qui s’effacent après quelques secondes.

Arthur Divoy, alias DJ A.R.T., et Arthur Bressart comptent bien faire le buzz avec les Spectacles.

Arthur Divoy et Arthur Bressart sont des privilégiés. Ils seraient les premiers en Belgique à posséder des Spectacles, les lunettes connectées développées par l’application de partage de photos et de vidéos Snapchat. C’est tout sourire que les deux jeunes Gaumais ont déballé leur précieux colis ce lundi, juste après avoir été le récupérer à la douane. Arthur Divoy, alias DJ A. R.T., commence à se faire en nom comme DJ en province de Luxembourg. Arthur Bressart, lui, a lancé « Bressouille TV », où il publie des vidéos humoristiques dans lesquelles il accoste de manière surprenante et drôle des quidams dans la rue ou au supermarché.

Les vidéos « à la première personne » filmées avec les Spectacles permettent de partager des instants de vie comme si on y était en vrai. Certains avancent déjà qu’elles supplanteront bientôt les selfies sur les réseaux sociaux.

Prolongez l’information dans notre édition digitale.