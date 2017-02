Province de Luxembourg: 14 communes sont devenues «gay-friendly»

Lancée il y a un an à l’initiative de la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg, la campagne gay-friendly a porté ses fruits. 14 communes luxembourgeoises sont aujourd’hui gay-friendly. Et 430 commerces et services aux quatre coins de la province le sont devenus aussi.

Bien que la Belgique soit un pays précurseur en matière de législation concernant les LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres), les phénomènes de stigmatisation et de discrimination existent toujours bel et bien. La province de Luxembourg n’échappe pas à la règle. Vivre son homosexualité au grand jour dans une province rurale n’est en effet pas toujours chose aisée. Il y a un an, la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg, soutenue par la Province de Luxembourg, lançait la campagne citoyenne « Ma commune, une commune ouverte à tous, une commune gay-friendly ». Le principe est simple : un autocollant est placé en vitrine pour symboliser l’accueil cordial et chaleureux que les commerces ou les services veulent offrir aux LGBT.

Site de la Maison Arc-en-Ciel : www.lgbt-lux.be

