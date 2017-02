Le ministre René Collin publie la composition de son cabinet et se dit très fier de ses collaborateurs

Marc DURANT

C’est dans l’air du temps. Encore plus avec le récent scandale Publifin en région liégeoise et le « Pénélope gate » qui empoisonne François Fillon chez nos voisins. Les électeurs réclament plus de transparence. C’est la raison pour laquelle les ministres wallons ont décidé de publier la composition de leur cabinet. Le ministre René Collin est un des premiers à l’avoir dévoilée.