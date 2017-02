Football: Pascal Carzaniga (ex-Bleid) et Differdange comptent bien bousculer la hiérarchie en BGL Ligue

Après deux mois d’hibernation, la BGL Ligue a repris ses droits ce week-end. À la tête de Differdange depuis cet été, Pascal Carzaniga (ex-Bleid) a réalisé la bonne opération en remportant le derby contre Nierderkorn (1-2). Après 14 journées (sur 26), le F03 occupe le premier strapontin à égalité avec Dudelange et peut rêver du titre.

Pascal, on peut parler de week-end parfait pour la reprise ?

J’aurais utilisé le terme parfait si je n’avais pas perdu Omar Er Rafik sur carte rouge. C’est un peu le seul bémol de ce week-end de reprise. En plus, pour moi, cette exclusion est imméritée, on verra ce jeudi quelle sera la décision de la fédération à ce sujet.

Reprendre par un derby contre le Progrès après une longue trêve, c’était une bonne chose ?

Pour moi oui. Cela ne laisse aucune place à la tergiversation, avec un derby d’entrée, on savait qu’il fallait être prêt directement. Nous nous sommes bien préparés et on a décroché un succès mérité au terme d’une rencontre âpre.

