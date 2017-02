Le Roi et la Reine s'initient à l'application musicale Playground (+ vidéo)

Ce mercredi, le couple royal belge est de passage à Verviers. Après s’être rendus chez Teleservices, ils ont été chez l’incubateur de start-up The Faktory. Là-bas, ils se sont amusés avec l’application musicale Playground du collectif Herrmutt Lobby.

Le Roi et la Reine sont à Verviers jusque 13h

Lors de leur visite à Verviers, le Roi et la Reine ont fait la connaissance du collectif verviétois Herrmutt Lobby et de leur application musicale Playground. Cette application permet notamment aux personnes atteintes d’un handicap mental de faire de la musique avec plaisir et de réaliser des morceaux sans fautes.

Le Roi et la Reine se sont d’ailleurs eux aussi amusés avec l’application comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et à première vue, ça leur a bien plu.

