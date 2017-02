Le Roi et la Reine sont à Verviers

C’est à 9 h 20 que le Roi Philippe et la Reine Mathilde sont arrivés à Verviers, ce mercredi matin. Ils ont commencé leur parcours verviétois par la visite de l’ASBL Téléservice.

Le Roi et la Reine à leur arrivée à Téléservice à Verviers, ce mercredi matin. ©Y.B.

À leur arrivée, la Reine a reçu un bouquet de fleurs du fils de la directrice de l’ASBL, Timoté Noens. Et c’est sa sœur Cloé ainsi que la plus ancienne des volontaires verviétois qui ont offert un cadeau au Roi : des livres sur les grands explorateurs belges et sur l’architecture d’intérieur à Verviers.

Plus d’infos et de photos dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse Verviers

La directrice de cette ASBL active depuis 50 ans fait visiter les lieux de son institution, située rue Paul Janson, aux souverains. Corinne Sisterman va présenter le service social pour la guidance budgétaire, le service d’accompagnement social pour le règlement collectif de dettes et le service d’insertion sociale Recto-Verso qui propose différents ateliers, dont l’atelier cuisine qui découvriront le Roi et la Reine.

Durant cette matinée, les souverains visiteront aussi l’incubateur The Faktory et le centre IFAPME. Ils quitteront Verviers un peu avant 13 heures.