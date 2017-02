Un maquillage original pour le carnaval? Magali, d'Arlon, vous propose ses services

Magali Couset (34 ans) est éducatrice dans une école à Luxembourg. Mais sa véritable passion c’est le maquillage des visages et la peinture sur corps (body-painting).En cette période de carnaval, Magali propose ses services aux personnes qui souhaitent un grimage particulier. « Je prends les commandes pour les carnavals d’Arlon et de Bastogne. Je maquille chez moi où j’ai un studio ». Vous souhaitez un maquillage original ? Sachez que le prix varie en fonction du niveau de grimage et du temps mis par la maquilleuse. Cela commence à 10€ et cela peut aller jusqu’à 60 voire 100€. Depuis deux ans, Magali contribue aussi à un groupe maquillé par ses soins pour le carnaval de Florenville. Dimanche dernier, elle a maquillé 35 personnes qui ont participé en fin de journée à un « Mannequin Challenge » à l’ancien palais de justice d’Arlon.

Réservations : par téléphone au 0499/399.422 – Par mail : magali190782@gmail.com – Page Facebook : Magali Couset Make up-Tattoo Artist Belgium

