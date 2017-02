Joseph Radermacher (AS Eupen) devient membre honoraire du Comité Exécutif de l'Union belge

«L’Union belge a admis Joseph Radermacher, le secrétaire correspondant qualifié de l’AS Eupen, à l’éméritat de son Comité Exécutif. Joseph Radermacher (70 ans) y avait siégé de 2013 à 2016 et il ne l’a quitté qu’à la suite des réformes de la Pro League. C’est Bruno Venanzi (Standard de Liège) qui lui a succédé au sein de cette assemblée», communique l’AS Eupen.

« En désignant le fidèle serviteur des « Noir et Blanc » comme membre honoraire du Comité Exécutif, l’Union belge a voulu lui rendre hommage pour ses mérites comme fonctionnaire de son club et de la Fédération Nationale. Ce titre lui a été accordé en guise de reconnaissance pour sa compétence, son multilinguisme et sa grande fiabilité. »

La carrière active de Joseph Radermacher a commencé à l’AS Eupen à l’âge de 12 ans en 1958 et elle s’est terminée en 1976. Il a aussitôt entamé sa carrière de fonctionnaire au sein du club en endossant au début le poste de délégué de l’équipe première et réserve. Il occupe actuellement le poste de secrétaire correspondant qualifié.

« En cette qualité, Joseph Radermacher assure les relations de la KAS Eupen avec les instances de l’Union belge. Comme membre du Comité Exécutif, il a plusieurs fois accompagné l’équipe nationale féminine dans ses déplacements à l’étranger pour laquelle il assurait la fonction de chef de délégation. C’est également à ce titre que Joseph Radermacher a servi d’intermédiaire entre l’Union belge et l’AS Eupen pour l’attribution du match international féminin entre la Belgique et l’Espagne du 8 avril au stade du Kehrweg. »