L'Algérien recherché a été interpellé à Verviers

Belga

Mohamed B., un Algérien en situation illégale sur le territoire belge, a été interpellé lundi soir à Verviers, selon des informations divulguées sur Twitter mardi matin par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA). « Nous allons tout faire pour l’emmener hors du pays le plus rapidement possible », précise Theo Francken sur le réseau social, faisant référence à un « salafiste algérien ».