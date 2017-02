L'épouse d'Amédéo Troiano va le voir chaque semaine en prison

LWs

L’état d’Amédéo Troiano est loin de s’être amélioré en prison, ainsi que l’a révélé une assistante sociale, ce lundi après-midi aux assises. Peu après son arrestation, il avait eu le sentiment qu’on avait caché des micros et des caméras dans sa cellule, et on l’avait fait migrer vers l’aile psychiatrique de la prison.