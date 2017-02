La maman de David Giner, dont le fils est accusé d'avoir tué une libraire à Bastogne : «non, mon fils n'est pas coupable!»

Comment vivez-vous ce procès?

J’ai toujours été convaincue que mon fils n’était pas coupable. Je vais le voir à la prison tous les deux jours. Il en est malade. Quand je vois qu’on dit que mon fils ne réagit pas… Que devrait-il faire? Pleurer? S’énerver? En sachant qu’il n’est pas coupable! Même en prison, les gardiens se demandent ce qu’il fait là. Quand on entend toutes les erreurs de l’enquête et les témoignages de Brian et Thomas (les voisins), je ne comprends pas qu’ils aient arrêté mon fils. Brian et Thomas avaient un double des clés de mon fils et ils étaient souvent là. Je me souviens être passée chez David et avoir trouvé Thomas à l’intérieur de l’appartement alors que mon fils n’était même pas là.

