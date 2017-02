L'abonnement de train entre la Belgique et le Luxembourg sera-t-il bientôt moins cher?

La députée fédérale Isabelle Poncelet (cdH) a une nouvelle fois interrogé le Ministre de la Mobilité sur la question de la tarification transfrontalière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Les nouvelles sont bonnes. Même si tout reste encore à faire.

Tout récemment, la députée cdH Isabelle Poncelet a une nouvelle fois interrogé le Ministre de la Mobilité François Bellot sur la question de la tarification transfrontalière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

L’objectif : connaître l’état d’avancement de ce projet (annoncé depuis longtemps) et savoir quelles seraient les gares concernées par cette tarification plus avantageuse. La députée craignant que cette tarification « ne soit réservée qu’à certaines gares proches de la frontière au détriment d’autres gares plus éloignées ».

Article complet sur notre nouvelle édition digitale ou dans La Meuse Luxembourg de mardi