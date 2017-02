Le Grand-Duché de Luxembourg se prépare au retour du loup

Le loup est de plus en plus proche de nos régions. Afin de se préparer au mieux à un probable retour de l’animal tout prochainement dans le pays, le gouvernement grand-ducal a établi un plan de gestion et d’action.

Depuis plusieurs années déjà, on évoque un probable retour du loup dans nos contrées. Disparu du Luxembourg et de la Belgique depuis plus d’un siècle, la présence de l’animal est constatée à différents en France, notamment dans les Vosges depuis 2013, en Suisse et également en Allemagne. Chez nous, en province de Luxembourg, le loup aurait été aperçu il y a quelques semaines dans le massif de Saint-Hubert (voir ci-contre).

Au Grand-Duché de Luxembourg, le loup n’a pas encore fait d’apparition. Mais le gouvernement grand-ducal a décidé d’être proactif afin de préparer au mieux son arrivée. Depuis deux ans, un groupe de travail piloté par l’Administration de la Nature et de la Forêt (ANF) élabore un plan d’action et de gestion relatif au retour de l’animal au Grand-Duché.

