Voici les 5 premiers éliminés du Verviétois de l'année

Voici les cinq éliminés de la semaine :

> Économie : Dominique Petta. Avec sa société 4M, le Hervien Dominique Petta est en passe d’obtenir le marché de réalisation des sols du nouveau métro du Qatar. 4M est aussi adjudicataire des sols du palais de justice de Paris. Ces succès lui ont valu d’être nominé au titre de manager de l’année de Trends Tendance.

> Culture : Axel Ruhomaully et Franck Depaifve, les fondateurs de Meta-Morphosis qui a décidé de remettre à l’honneur le riche passé lainier de Verviers. Via une exposition de photos à Bruxelles consacrée aux passionnés qui réparent les anciennes machines textiles, une sculpture de bélier de Pierre Matter, un beau livre qui sortira bientôt…

> Société : Manuel Monin, le commandant des militaires du 12 e et 13 e de Ligne de Spa qui ont été soumis à rude épreuve en 2016. On les a bien sûr beaucoup vus dans les rues, à cause de la menace terroriste. En parallèle, ils ont aussi remplacé des gardiens de prison et réalisé une mission européenne au Mali !

> Sport : Massimo Reale, le Wegnolais qui est devenu, en juin à Dublin, champion du monde de karaté en combat, dans la catégorie 36-41 ans. Il a aussi reçu le mérite sportif de la ville de Verviers.

> Commerce : Fabienne Lennartz. En tant que gérante du Delhaize de Heusy, Fabienne Lennartz a vécu une année 2016 mouvementée puisque le magasin a été entièrement reconstruit. Elle a aussi reçu en mars dernier le titre de « store manager of the year ». C’est son magasin qui, en 2013, était le premier de la région à offrir ses invendus alimentaires aux associations.

Dans certains cas, le verdict s’est joué à peu de chose, avec parfois une dizaine de voix seulement séparant deux candidats. L’élection est serrée. N’hésitez dès lors pas à voter pour vos candidats préférés jusqu’au 26 février prochain, sur le site www.citoyensdelannee.be . Chaque personne peut voter une fois par jour. Attention, il faut bien voter pour un candidat de chaque catégorie pour qu’un vote soit valable.

Dans une semaine, il y aura une deuxième élimination. Il restera ensuite trois candidats par catégorie. C’est parmi ces 15 personnes qu’on connaîtra le vainqueur de chaque catégorie, puis le Verviétois de l’année 2016.