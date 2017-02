Agression sauvage d'un octogénaire à Charleroi: frappée avec un coup de poing américain, la victime avait dû subir une trépanation

Un toxicomane multirécidiviste a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour l’agression d’un octogénaire, ce lundi. La victime avait été frappée avec un coup de poing américain et a dû subir une trépanation. Le parquet a requis 7 ans de prison ferme.

Le 20 janvier 2016, un Carolo de 86 ans était agressé violemment chez lui par un individu muni d’une arme factice et d’un coup de poing américain. L’octogénaire avait été roué de coups au point qu’il a eu le nez fracturé, qu’il a dû être trépané et qu’il en conserve une incapacité permanente. L’auteur s’était emparé d’un écran d’ordinateur, d’une TV et d’un portefeuille mais avait été intercepté dans la foulée. Alerté par des cris, le neveu de l’octogénaire s’était rendu rapidement sur place, suivi de la police.

Stéphane T., un héroïnomane de 36 ans qui a passé la quasi-totalité de sa majorité en prison, est en aveux des faits mais ne se souvient plus avoir donné des coups. Il avait été interpellé en possession du coup de poing américain et de quatre boulettes d’héroïne cachées dans son anus. Le butin avait en outre été retrouvé dans son appartement situé en face du domicile de la victime.

Stéphane T. avait par ailleurs dénoncé Carmen D. comme étant sa comparse. C’est elle, dit-il, qui aurait renseigné l’agression. Elle savait que l’octogénaire avait de l’argent puisque ce dernier lui en avait déjà donné lorsqu’elle mendiait. Selon le parquet, Carmen D. n’a pas participé à l’agression car elle était trop ivre. En ce qui concerne Stéphane T., la magistrate a requis 7 ans de prison « afin de mettre la société à l’abri de ses agissements ».

Me Van Wymeersch, conseil du prévenu, a rappelé le parcours chaotique de son client, abandonné par ses parents, placé en institution puis tombé dans la drogue lorsqu’il s’est retrouvé SDF. L’avocat a sollicité la plus grande clémence pour le prévenu qui n’a plus droit au sursis. Jugement le 27 février.