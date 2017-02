De Block s'attaque à la dépression: elle écrit à tous les médecins généralistes du pays

Une femme sur cinq et un homme sur dix présenteraient, au moins pendant une période limitée de leur vie, des symptômes dépressifs, c’est ce qui ressort d’une enquête médicale réalisée chez nous en 2013 : 14,8 % des personnes de plus de 15 ans interrogées présentaient des symptômes dépressifs au moment du questionnaire (5 % de plus que lors de l’enquête de 2008 !). Un pourcentage différent en fonction des régions : 13,3 % en Flandre, 16,8 % en Wallonie et 18,2 % à Bruxelles. Conséquence inévitable, l’absorption de médicaments a explosé.

