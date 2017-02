Top Chef ce lundi soir: la personnalité de Max divise toujours autant

On en oublierait presque le concours culinaire. C’est devenu accessoire. Les gens veulent du Max Dienst. Même ceux qui ne l’aiment pas. Sur sa page Facebook, il n’hésite pas à mettre en avant les critiques « Moi, il m’énerve ! ». On peut encore lire « Suffisant au possible » ou « Maximilien maxilourd »… Chaque semaine, les internautes se déchaînent et Max se délecte.

Un enfant terrible qui s’assume pleinement, voire sereinement. Se planter à la TV, il s’en fiche car cela n’aura aucune incidence sur son métier. « Par contre, si je me plante un soir dans mon restaurant, les quarante clients présents ne reviendront plus jamais ! Comme on me voit à la TV, ce que ça va changer, c’est que plus de gens vont me détester ou m’aimer… » Des nouvelles de l’enfant terrible de Top Chef dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans notre édition digitale.

Reste à savoir quel sera le résultat de Max ce lundi soir ?