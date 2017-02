La maison du tourisme de Malmedy change de nom

Depuis la réforme des maisons du tourisme du ministre Collin, les regroupements de communes autour de maison du tourisme s’enchaînent avec les changements de nom que cela incombe. De 42 maisons du tourisme en Wallonie, on en est aujourd’hui à 28 structures d’accueil.

« Bien que la circonscription géographique de la maison du tourisme ne fût pas touchée par cette fusion, il y a eu une réflexion approfondie concernant l’identité de la destination des Cantons de l’Est », fait savoir la maison de tourisme de Malmedy qui s’appellera désormais « maison du tourisme des Hautes Fagnes – Cantons de l’Est ».

La Vennbahn

Ce nouveau nom « souligne davantage l’identité touristique des Cantons de l’Est, et on a pris la décision de le compléter par le terme porteur des « Hautes Fagnes » puisque ce site naturel et paysager exceptionnel couvre non seulement toute la partie centrale des Cantons de l’Est, mais en constitue le pôle fédérateur. L’identification des Hautes Fagnes en tant que destination touristique est par ailleurs renforcée par la Vennbahn (« Ligne de la Fagne »), le plus long Ravel d’Europe aménagé sur une ancienne voie ferrée, qui parcourt les Cantons de l’Est du nord au sud et dont le succès ne se dément pas », déclare Stany Noël, échevin du Tourisme de la commune de Waimes.

Son homologue malmédien complète en disant que « La maison du tourisme des Hautes Fagnes- Cantons de l’Est localisée à Malmedy est plus que jamais un rendez-vous pour les amateurs d’une nature avec un grand « N », aux confins des aires romanes et germaniques de l’Est de la Belgique ».