Le procès de David Giner reprend ce lundi à Neufchâteau (LIVE)

Tuée le 6 janvier 2015, la libraire Muriel Slachmuylders avait été retrouvée quelques jours plus tard, le corps calciné et lardé de coups de couteau dans le bois de la Paix à Bastogne. Rapidement suspecté, David Giner qui travaillait dans le salon de coiffure jouxtant la librairie de la victime a été arrêté dans la foulée. L’affaire semblait simple lors de l’instruction. Mais depuis l’ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, les zones d’ombres s’accumulent. Ce lundi, les plaidoiries et réquisitoire seront l’occasion de pointer ces différents manquements dans l’enquête, déjà relevés à de nombreuses reprises par l’avocat du prévenu, M e Molders-Pierre. A tel point qu’à l’issue de la première journée d’audience en décembre dernier, la juge Thomas avait ordonné un certain nombre de devoirs complémentaires afin d’y voir plus clair dans cette affaire pour le moins nébuleuse.

