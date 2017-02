Jean-François Gillet a une solution pour retrouver la victoire avec le Standard: "Il faut tourner la page immédiatement"

En qualité de joueur expérimenté qui en a vu d’autres en Italie, Jean-François Gillet est considéré comme un des cadres du Standard. Il n’a pas manqué de pointer l’importance de remettre la machine en route à l’occasion du match de la 26e journée de championnat, prévu ce dimanche (20h) à Waasland-Beveren. « Il fallait tourner la page immédiatement et ne pas rester trop longtemps sur un match comme Courtrai», a-t-il adressé comme message. « Retrouver de suite la bonne humeur et l’envie de travailler, penser directement à autre chose. Courtrai a fait mal à tout le monde, on ne va pas le cacher mais il importait de faire une grosse semaine en se focalisant sur Waasland/Beveren. Nous sommes conscients de l’importance du match. Renouer avec la victoire est primordial parce qu’elle conditionne tout : la confiance, l’envie d’être ensemble, la bonne humeur. C’est fondamental. »

L’écart entre la combativité affichée à Anderlecht et la passivité contre Courtrai explique peut-être en partie les déboires de samedi passé. « Nous étions trop mous, un point c’est tout. Sur certaines actions, les joueurs d’Anderlecht sautaient 2 mètres en l’air. Contre Courtrai, personne n’a sauté (sic). Nous étions à côté de nos pompes.»

« Tout ne s’est pas effondré »

Le déplacement à Waasland/Beveren s’inscrit donc dans un contexte particulier. « C’est un déplacement délicat parce que cette équipe est en confiance, elle joue bien, obtient de bons résultats. Nous devons penser à retrouver notre foot, notre esprit qu’on avait affiché à nouveau à Anderlecht. Là, c’était top. C’est facile de croire que tout s’est effondré en un match mais on a ça en nous. On sait le faire, on doit le retrouver. Contre Waasland/Beveren ou n’importe qui, nous sommes capables alors de gagner, nous avons l’équipe pour le faire. Mais si on joue comme contre Courtrai, on ira nulle part, c’est sûr.»

