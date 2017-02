Anne Ruwet et Thibaut Roland (RTL) officialisent leur amour: "C'est elle, la plus accro au foot!"

Laura Vliex

C’est, en partie, l’amour du ballon rond qui les a réunis. Depuis le mois de décembre dernier, Anne Ruwet (33 ans), qui présente l’Europa League sur Club RTL, et Thibaut Roland (30 ans), qui a été journaliste sportif puis agent de joueurs avant d’être chroniqueur dans «De quoi je me mêle», forment le couple le plus «foot» du petit écran. En exclusivité pour le Maxx, ils officialisent leur relation autour d’une interview entre les quatre poteaux de corner du stade Roi Baudouin!