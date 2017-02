Conseil communal de Virton: mobilisation pour soutenir deux agents communaux

Ils étaient une soixantaine ce vendredi soir, membres du personnel communal et représentants syndicaux de la CSC Services Publics et de la CGSP, à avoir pris place dans le public pour assister au conseil communal virtonais. Une mobilisation importante pour dénoncer un ras le bol et un malaise ambiant et fait part de plusieurs inquiétudes. Notamment quant à la privatisation de la nouvelle piscine communale, solution privilégiée par les édiles communaux en lieu et place d’une gestion via une Régie Communale Autonome. Cette privatisation a des répercussions pour deux agents communaux, deux maîtres-nageuses, qui ont été « recyclées » comme employées d’administration depuis la fermeture de l’ancienne piscine il y a 9 ans. Selon les syndicats, la commune mettrait la pression pour transférer d’office ces deux agents. Ce à quoi ils s’opposent.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et sur nos supports numériques .