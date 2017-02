Plus de 5.000 interventions en 2016 pour les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne et Plateau

Les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau, dressent un bilan de l’année 2016. Il en ressort qu’ils sont intervenus à 5.013 reprises et ce majoritairement (98%) sur le territoire des 19 communes que couvre la zone. Parmi ces interventions, il y en a 1.462 relatives aux guêpes, 655 incendies, 363 balisages routiers, 103 désincarcérations, et 293 fausses alertes. L’année dernière a été exceptionnelle au niveau du nombre de pompages réalisés, avec 376 interventions. «Une hausse à mettre en lien avec les inondations qui ont touché les communes de Welkenraedt, Limbourg et Dison, au mois de juin dernier», indiquent les pompiers.

S’ajoute à cela 1691 dossiers de prévention qui se traduisent par des visites d’établissements accessibles au public, de collectivités ou encore des visites de chantiers.

Concernant les sorties d’ambulance, 11.760 interventions ont été comptabilisées soit 32 interventions par 24 heures. « Si on compare ces chiffres avec ceux du mois de janvier 2017 on constate une nette augmentation avec 40 interventions par 24 heures. Les 1er et 7 janvier ont été particulièrement chargés avec de nombreuses sorties relatives au verglas », conclut Quentin Grégoire, commandant faisant fonction.