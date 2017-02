Bastogne : Thomas Meunier dévoilera «La Plaza» le 17 février

Le vendredi 17 février prochain, La Plaza, la rôtisserie-traiteur du footballeur Thomas Meunier dans le centre de Bastogne, ouvrira ses portes au public. À quelques jours de cette ouverture attendue, le Diable rouge et ses deux associés ont annoncé la suite de leur projet en déployant une énorme bâche sur le Carré à Bastogne…

Belle semaine en perspective pour Thomas Meunier, notre star du ballon rond. Après avoir affronté le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions mardi soir, Thomas Meunier ouvrira les portes de sa rôtisserie-traiteur dans le centre de Bastogne le vendredi 17 février. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Thomas Meunier et ses deux associés, Dominique Gardeur et Julien Lapraille, ont dévoilé la suite de leur projet commercial inédit.

Article complet dans La Meuse de samedi ou sur notre nouvelle édition digitale