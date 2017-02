Metz : une expo 100% LEGO pour petits et grands

Les petits bonshommes jaunes sont les jouets préférés des enfants du monde entier. Les figurines Lego ont séduit des générations d’enfants et continuent à plaire aux adultes. La preuve avec cette exposition démentielle aux Arènes de Metz (France). Des milliers de Lego y seront exposés avec notamment une fresque de plus de 30.000 pièces qui redessine une œuvre de la Renaissance signée Léonard De Vinci.

Que celui qui n’a jamais joué avec ses petites figurines me jette la première briquette… Véritable phénomène dans le monde du jouet, les Lego s’exposent à Metz (France), à 45 minutes d’Arlon, du 25 au 26 février prochain. Pour l’occasion, les Arènes de Metz accueilleront des milliers de figurines et de briquettes multicolores pour le plus grand bonheur des aficionados.

