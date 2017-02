A Bastogne, le «Léo» fait peau neuve : un investissement de 4 millions

Cela fait déjà 70 ans que le Léo à Bastogne est au service des citoyens et touristes de passage. Cet anniversaire était l’occasion d’annoncer un nouvel investissement de taille : l’ancien magasin Esprit, situé à côté du wagon, va se transformer en hôtel-restaurant d’ici 2018. Un investissement de près de 4 millions d’euros pour la famille Bertholet.

Arnaud et Grégory Bertholet vont investir 4 millions d’euros dans ce nouveau projet.

Véritable institution sur le Carré à Bastogne, le Wagon Léo draine un lot assez impressionnant de touristes et de Bastognards gourmets. Implanté en 1946 par les grands-parents Bertholet, l’établissement a déjà subi plusieurs métamorphoses. Celle qui s’annonce sera sans doute la plus impressionnante. Grégory et son frère Arnaud Bertholet viennent en effet de racheter l’ancien magasin Esprit, situé à côté du Wagon, à Jean-Pierre Lutgen.

