Desama dément avoir profité d'une faille pour cumuler

Ce jeudi, nos confrères du Soir rappelaient qu’une faille existe dans le code de démocratie locale qui permet aux élus d’exploser le plafond salarial qui leur est imposé. Le gouvernement wallon en est conscient mais ne peut rien y faire. L’ancien bourgmestre verviétois Claude Desama avait profité de cette faille à l’époque, c’est d’ailleurs à cause de lui qu’elle fait désormais jurisprudence. Aujourd’hui, le Verviétois se défend en affirmant « ne pas avoir fait valoir une faille dont il ignorait l’existence ».

Claude Desama avait pu dépasser le plafond salarial à cause d’une faille

Ce vendredi, l’ex-bourgmestre verviétois a tenu à réagir par communiqué de presse en affirmant ne pas avoir fait valoir une faille dont il ignorait l’existence :

« Se fondant sur une lecture superficielle et erronée d’un Arrêt du Conseil d’État de mai 2012, un journaliste du Soir, repris par d’autres organes de presse, a écrit que j’avais utilisé une faille de la législation wallonne pour pouvoir dépasser le plafond du cumul autorisé. Cette affirmation est d’autant plus fausse que je n’ai jamais plaidé dans ce sens auprès du Conseil d’État et que je n’ai donc pas fait valoir auprès de lui une faille dont j’ignorais l’existence. Mon action auprès de Conseil d’État visait à faire dire le droit dans un contentieux qui m’opposait à la Région wallonne à propos de la qualification des mandats d’Ores.

Non seulement le Conseil d’État n’a pas répondu à la question que je lui posais, mais il a donné tort à la Région Wallonne en créant de toutes pièces la faille dans la législation dont on m’attribue à tort la responsabilité. Je ne suis donc pour rien dans cette affaire où j’apparais comme une victime collatérale d’un règlement de compte entre le Soir et le gouvernement wallon », a-t-il fait savoir.