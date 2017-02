Marc Tasquin, président du CPAS de Dison, est décédé

Un choc. C’est ce qu’a provoqué l’annonce du décès de Marc Tasquin, président du CPAS de Dison, dans sa commune.

« C’est vraiment brutal. Début du mois de décembre, nous passions encore une soirée ensemble avec sa femme et d’autres membres du conseil communal. Puis quelques jours plus tard, il devait être transporté à l’hôpital, puis opéré pour des douleurs internes. Depuis, je l’avais eu au téléphone et, si on sentait qu’il était affaibli, il se remettait doucement », témoigne Yvan Ylieff, bourgmestre de la commune.

Depuis quelques jours, son état s’était aggravé et c’est très tôt ce matin que la triste nouvelle est tombée.

Marc Tasquin venait de fêter ses 64 ans le 5 janvier dernier.

« C’était quelqu’un de particulièrement apprécié sur la commune. Sur le plan professionnel, lui et sa compagne étaient pharmaciens. Elle en tenait une à Andrimont et lui, une autre dans le quartier d’Ottomont. C’était une véritable petite PME où beaucoup de clients se rendaient », continue le bourgmestre disonais.

Depuis 2006, il était devenu président du CPAS. Il était aussi devenu conseiller communal en 2012. « Il se consacrait à fond à son mandat. Il défendait d’ailleurs ardemment le projet d’extension de la maison de retraite ainsi que des nouveaux bureaux pour l’administration. Un projet qui avance d’ailleurs bien et qui aboutira », souligne encore Yvan Ylieff.

La commune aimerait organiser un office religieux afin de lui rendre un dernier hommage, mais attend l’accord de la famille.

Marc Tasquin était papa de trois enfants.