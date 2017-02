Suivez Charleroi-Westerlo (0-0) et La Gantoise-Eupen (20h30) en direct: les Zèbres déjà dangereux

Alors que le Sporting Charleroi et La Gantoise se disputent une place parmi le Top 6 en vue des prochains playoffs, Eupen et Westerlo espèrent par contre se sauver en Division 1A.

Actuel sixième au classement et toujours candidat aux Playoffs 1 grâce au récent nul de Genk contre Waasland-Beveren (0-0), le Sporting Charleroi n’a toujours pas de ticket assuré pour le Top 6 et doit donc accumuler le maximum de points possibles d’ici la mi-mars. Cela passe par une victoire face à Westerlo, candidat… au maintien. Les Waeslandiens sont d’ailleurs en bonne voie, avec un bilan de dix points sur quinze. Reste désormais à se mettre à l’abri de la dernière place.

Pour l’AS Eupen, la tâche s’annonce encore plus ardue. Les Pandas se rendent à La Gantoise, qui n’a perdu qu’une fois à domicile cette saison. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck n’ont surtout plus connu la défaite depuis décembre et semblent enfin avoir trouvé le bon rythme pour assurer leur place dans le Top 6. Pour Eupen, par contre, une nouvelle défaite serait synonyme de descente aux enfers…