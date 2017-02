Namur: jusqu'à cinq ans de prison avec sursis pour une bagarre à "la fête des voisins" à Salzinnes

Zacharia (27 ans) et Rodrigue (33 ans) ont été condamnés à respectivement cinq ans et trois ans et six mois de prison avec sursis pendant cinq ans. Les deux prévenus étaient poursuivis pour des coups et blessures volontaires commis en mai 2014 à Salzinnes lors de "la fête des voisins". Un troisième prévenu, Abdel (34 ans), écope, lui, d’une peine de travail.

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné vendredi Zacharia (27 ans) et Rodrigue (33 ans) à respectivement cinq ans et trois ans et six mois de prison avec sursis pendant cinq ans. Les deux prévenus étaient poursuivis pour des coups et blessures volontaires commis en mai 2014 à Salzinnes (Namur), ayant entraîné des incapacités partielles et permanentes. Un troisième prévenu, Abdel (34 ans), poursuivi pour les mêmes faits, écope d’une peine de travail de 300 heures avec un sursis de deux ans et six mois.

Les faits se déroulent lors de «la fête des voisins» organisée dans le quartier des Balances à Salzinnes le 16 mai 2014. Pour une raison inconnue, les trois prévenus, sous influence de l’alcool, ont porté des coups violents à Chrystel et son mari Didier. Ce dernier est resté trois mois dans le coma, garde encore de lourdes séquelles de l’agression et ne peut plus exercer son métier.

Constitué partie civile, le couple avait réclamé 10.000 euros pour les dommages subis. Chaque prévenu a été condamné à payer 2.500 euros à Didier et un euro à titre provisionnel à Chrystel. Pour rendre son jugement, le tribunal qui a déclaré la prévention établie a notamment tenu compte de l’extrême gravité des faits, des antécédents notamment de Zacharia, mais aussi de la consommation excessive d’alcool.

Zacharia écope d’une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire pour une durée de cinq ans. Parmi les conditions de probation exigées: le suivi d’une formation pour gestion de la violence, l’interdiction de consommer de l’alcool et de remettre les pieds au sein de la maison des jeunes où se sont produits les faits. Rodrigue, qui serait à l’origine des premiers coups portés, a quant à lui écopé d’une peine de trois ans et demi avec sursis pour cinq ans. Quant à Abdel, le tribunal a estimé qu’au vu de sa bonne évolution, une peine de travail de 300 heures lui serait favorable avec un sursis de deux ans et demi.