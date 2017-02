Waremme, Oupeye, Bassenge et Jupille: quatre night-shops braqués en quelques heures, ce jeudi soir

Entre 21h00 et 23h15, deux individus ont fait irruption dans quatre night-shops situés dans l’arrondissement de Liège (Waremme, Oupeye, Bassenge et Jupille). Ils étaient armés. Dans chaque commerce, ils ont brandi une arme afin de se faire remettre le contenu de la caisse. Dans deux des quatre night-shops, ils ont fait usage de leur arme. «C’était une arme à feu à Jupille et apparemment une arme tirant des balles à blanc dans l’un des autres commerces. Mais personne n’a été blessé», a-t-on précisé au parquet de Liège, soulignant que les malfrats ont a priori fait usage de leur arme davantage pour intimider le tenancier.

Les auteurs sont parvenus à prendre la fuite. On ignore s’ils ont emporté de l’argent, mais ils sont repartis avec des paquets de cigarettes.

Les zones de police concernées ont transmis les PV au parquet de Liège. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ces quatre braquages.