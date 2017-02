L'analyse des résidus de tirs sur Troiano est peu concluante

Des traces de résidus de tirs ont été retrouvées sur certains vêtements portés par Amédeo Troiano, a exposé vendredi matin un expert devant la cour d’assises de Liège. L’analyse est cependant peu concluante car les prélèvements ont été effectués plusieurs mois après les faits. L’expert désigné par la justice et le conseiller technique de la défense ont marqué leurs réserves quant aux conclusions à tirer de ces analyses sur les particules identifiées.

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir assassiné Benoît Philippens (36 ans), son épouse Carol Haid (38 ans) et le filleul de cette dernière, Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquiers et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22h20 alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de leur villa située rue de Berneau à Visé.

L’expert de l’INCC, Sébastien Charles, spécialiste des analyses de résidus de tirs, a examiné les prélèvements effectués sur des véhicules et sur des vêtements appartenant à Amédeo Troiano. Aucune particule caractéristique de résidus de tirs n’a été retrouvée sur les différents prélèvements effectués un mois après les faits sur différents véhicules, dont celui d’Amédeo Troiano.

Des relevés effectués des mois plus tard

Des prélèvements ont été effectués sur deux vestes et deux bérets d’Amédeo Troiano mais 5 mois après les faits. L’expert a retrouvé en très petites quantités des particules probables mais aussi des particules caractéristiques de résidus de tirs. Il s’agit d’une ou deux particules pour chaque vêtement. Sur le béret noir de l’accusé, l’expert retrouve une particule caractéristique avec une compatibilité qualifiée de forte en comparaison avec les douilles.

Un feu d’artifice ? Non !

L’expert de l’INCC écarte la possibilité de la contamination par un feu d’artifice, comme l’a soutenu Amédeo Troiano. Ce spécialiste précise par contre que le délai de 5 mois qui s’est écoulé entre les faits et les prélèvements est un élément très défavorable lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions. Seules trois particules caractéristiques ont été retrouvées. Il s’agit d’un nombre très faible. Il est également nécessaire de s’interroger sur le risque d’une contamination extérieure. Le conseiller technique sollicité par la défense a marqué les mêmes réserves quant au délai qui s’est écoulé et quant à la contamination éventuelle.

Interrogé par le président Gorlé au sujet de la présence de particules de tirs sur ses vêtements, Amédeo Troiano a affirmé qu’il avait utilisé une arme pour tirer dans les bois au mois d’août 2014 avant de revendre cette arme.

Il filme son arme avec son GSM

Les enquêteurs, à nouveau entendus devant la cour, ont encore précisé qu’Amédeo Troiano avait nié en début d’enquête qu’il possédait une arme. Mais les enquêteurs ont ensuite analysé le contenu de son GSM et découvert, parmi les vidéos, un enregistrement révélateur. En février 2013, vers 3h du matin, Amédeo Troiano avait manipulé son GSM et déclenché involontairement l’enregistrement vidéo pendant 59 minutes et 59 secondes. Sur une séquence de cet enregistrement, Amédeo Troiano est filmé alors qu’il place une arme sous son oreiller. Les analyses de cette vidéo réalisées par les enquêteurs ont révélé qu’il s’agissait d’un Smith&Wesson de modèle identique à l’arme utilisée lors des faits.

Amédeo Troiano a ensuite reconnu devant les enquêteurs qu’il avait possédé une arme de ce type. Il a prétendu qu’il la possédait pour se défendre d’une éventuelle agression. Cette arme n’a pas été retrouvée. Selon les déclarations variables de Troiano, elle aurait été volée lors d’un cambriolage ou revendue à une personne qu’il n’identifie pas clairement.