Arlon: les «boîtes à vivre» débarquent

La solidarité n’est pas un vain mot à Arlon. Après avoir lancé le concept de la frite suspendue, qui marche très fort, deux ASBL vont lancer les boîtes à vivre. L’idée ? Donner un accès gratuit à des couvertures propres et sèches pour tous les nécessiteux. Et toujours de manière anonyme. Un projet qui devrait voir le jour très prochainement.

Dans la même veine que la frite suspendue, l’ASBL 42 représentée par Denise Grewiese et l’ASBL Mob-e-lisation citoyenne se sont associées pour lancer un autre concept novateur et toujours solidaire : les boîtes à vivre. « J’avais ce projet depuis des années dans des tiroirs chez moi. Et puis, j’ai rencontré Marc et Tanguy de Mob-e-lisation et ça s’est concrétisé », commente Denise Grewiese.

Pas de nourriture

Le principe ? Placer dans des boîtes fermées et hermétiques, mais accessibles à tous, des couvertures sous vide, sèches et propres.

