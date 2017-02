Lukasz Teodorczyk met à mal l'image d'Anderlecht: son absence au Soulier d'Or est mal passée auprès de la direction

Débarqué en Belgique le 4 août, Lukasz Teodorczyk n’avait mis que trois petits jours pour enfiler sa première perle. En tout, l’attaquant polonais a déjà trouvé le chemin des filets à 25 reprises en 34 matchs avec le Sporting. Une efficacité froide et redoutable qui lui a permis de se placer sur la deuxième marche du podium du Soulier d’Or en un tour seulement.

Froid dans le rectangle adverse, le Polonais de 25 ans l’est aussi avec les journalistes et plus globalement avec le monde extérieur. «Je suis ouvert avec mes amis et mes proches, avec les gens que je ne connais pas, non. Les gens doivent me juger sur les 90 minutes que je passe sur le terrain, pas sur ce qu’ils croient savoir en dehors», a-t-il récemment déclaré à nos confrères flamands du quotidien Het Laatste Nieuws.

Si sa relation particulière avec la presse n’a que peu d’impact sur l’image du club, son absence mercredi soir n’amuse, en revanche, personne du côté de Neerpede. Furieuse, la direction anderlechtoise devrait, par l’entremise de Herman Van Holsbeeck, avoir une discussion avec son joueur pour lui demander une explication et lui rappeler que ce n’est pas comme cela qu’on agit quand on représente Anderlecht.

