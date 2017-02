Disparition mystérieuse depuis ce mercredi: Eva a déposé son fils à l'école à Grammont puis n'a plus donné signe de vie

La police fédérale a diffusé ce jeudi un avis de recherche concernant une nouvelle inquiétante disparition, en Flandre-Orientale cette fois. Madalena Gutierrez Jove, une dame de 39 ans et qui habite Grammont, n’a plus donné signe de vie depuis ce mercredi matin.

Madalena Gutierrez Jove a déposé son fils à l’école située dans la Onkerzelestraat à Grammont. Depuis, elle ne s’est plus manifestée, peut-on lire sur le site de la police fédérale. Elle se déplace à bord d’une Fiat 500 « hatchback » immatriculée 277 AFK. Sur le côté droit de la voiture est apposé un autocollant « Asturia » (croix jaune).

Madame GUTIERREZ JOVE mesure 1m57 et est de corpulence normale. Elle a de longs cheveux blonds et les yeux bleus. Elle est connue de son entourage sous le diminutif de « Eva ». Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, un pull gris à col roulé, un long manteau bleu avec un col en fourrure de marque Tommy Hilfiger et probablement des chaussures noires bordées de fourrure.