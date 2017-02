Torgny: Soeur Marie-Bernard vit en ermite depuis plus de 41 ans

F. J.

Et si le secret du bonheur résidait dans l’introspection ? Recluse dans une habitation minuscule derrière la chapelle de l’Ermitage à Torgny, Sœur Marie-Bernard estime être « la femme la plus heureuse du monde ». Depuis plus de 41 ans, elle partage pourtant ses journées entre prières et lectures. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux !