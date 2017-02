Malmedy: 10.000 canards, pour une voiture, et la recherche!

« C’est un vrai gros défi qu’on s’est lancé », sourit Denis Jansen, un des membres du comité Télévie, « quand l’idée a été sur la table, on s’est dit autant faire grand et viser les 10.000 canards. » Le principe est bien entendu de récolter le plus d’argent pour le FNRS dans le cadre du Télévie, et soutenir la recherche pour le cancer.

Le premier à franchir la ligne d’arrivée, distante de 300 mètres, sera déclaré vainqueur. L’opération se réalisera en présence d’un huissier de justice. Le propriétaire du canard, qui sera contacté par les organisateurs, remportera un véhicule d’une valeur de 11.000 euros.

Départ à 16h30

Les premiers canards (du moins leurs « dossards », si on peut dire) seront en vente dès lundi dans les commerces participants, dans les quatre communes. Cette fameuse course de canards qui devrait rester dans les annales aura lieu le dimanche 9 avril, sur le coup de 16h30, point d’orgue d’une grande journée dédiée au Télévie. « Ça commencera dès 11h avec un fruhschoppen, on ne peut pas passer à côté dans la région », sourit Denis Jansen, « il y aura bien sûr des bars et de la restauration. À 13h30 un grand jogging, qui se veut familial, proposera un parcours de 3 km, à boucler une à quatre fois, par équipe de 4, dans l’esprit de ce qui se fait à Arbespine pour Les Givrées. Le parcours est accessible à tous, le but est vraiment d’être le plus rassembleur possible. En prime, l’inscription de 5€ donnera droit à un numéro d’un canard et donc une participation automatique à la grande course sur l’eau. »