Collision à Strée: une des victimes, un anesthésiste de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi est décédée

Un accident est survenu ce jeudi matin entre deux voitures et un camion à Strée (Beaumont). Deux conducteurs ont été désincarcérés par les pompiers et hospitalisés dans un état grave. L’une des victimes, un anesthésiste, est décédée de ses blessures.

L’accident s’est produit sur la chaussée de Charleroi à Strée. Un poids lourd s’est retrouvé face-à-face avec deux voitures, l’une étant en train de doubler l’autre. Le choc frontal n’a pu être évité.

A la suite de cette collision, le camion et les deux automobiles ont fini leur course dans le fossé. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est (poste de Beaumont) sont descendus sur place et ont dégagé les deux automobilistes, grièvement blessés et coincés dans leur habitacle.

L’une des victimes, un anesthésiste de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, est décédée de ses blessures peu après son admission à l’hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul.