Assises de Liège: l'analyse informatique est défavorable à Troiano

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir commis les assassinats de Benoît Philippens (36 ans), de son épouse Carol Haid (38 ans) et du filleul de cette dernière Esteban Counet (9 ans) à Visé le 18 avril 2014 vers 22h20.

Dans le cadre de l’enquête, la Computer Crime Unit de la police fédérale avait analysé le matériel informatique d’Amédeo Troiano. Malgré un reformatage de son ordinateur intervenu le 20 avril 2014, soit deux jours après les faits, les investigations des enquêteurs avaient pu accéder à l’historique des recherches effectuées par l’accusé sur Google. Certaines recherches effectuées le 10 mars 2014, un mois avant les faits, ont démontré que l’accusé s’était intéressé à Benoît Philippens et à ses activités professionnelles.

«C’était de la curiosité ! Je me suis intéressé à Benoît Philippens car je voulais discuter avec lui. Je voulais trouver un accord pour notre financement et pour qu’il me sorte de mes problèmes», a précisé l’accusé en réponse aux questions du président Gorlé.

Après les faits, Amédeo Troiano avait ciblé ses recherches sur le couple de banquiers et sur les articles relatant l’affaire dans de nombreux médias.

La Computer Crime Unit a également pu établir qu’Amédeo Troiano avait réalisé sur Google Map différentes recherches d’itinéraires ciblés sur la rue de Berneau à Visé, où se situe aussi le domicile de Benoît Philippens. L’enquêteur de police a précisé qu’une de ses demandes a directement été réalisée depuis la rue de Berneau. L’appareil d’Amédeo Troiano, connecté via le «Cloud», a été géolocalisé à 26 mètres du domicile de Benoît Philippens, à une date qui reste cependant indéterminée. L’enquêteur s’est montré affirmatif à ce sujet tandis qu’un conseiller technique de la défense a pour sa part soutenu qu’Amédeo Troiano n’était pas présent à l’endroit indiqué au moment où la recherche a été effectuée.

Le président a sollicité des explications de l’accusé à ce sujet. «C’est totalement faux. Je n’étais pas sur place et j’ai effectué ces recherches après les faits au départ de mon domicile. C’était pour connaître où se trouvait cet endroit et afin de savoir, par curiosité, s’il se trouvait à proximité du domicile de mon parrain qui habite Visé», a indiqué l’accusé.