DG Sport engagera deux Opel Astra en TCR International Series

Découvrant à la fois les joutes sur piste, la catégorie TCR et la nouvelle Opel Astra, l’équipe DG Sport Compétition s’est d’emblée portée aux avant-postes durant sa campagne 2016. Au final, ses pilotes Pierre-Yves Corthals et Fred Caprasse ont conclu le TCR Europe Trophy aux deux premiers rangs et décroché la médaille d’argent dans le championnat Benelux !

« Au-delà des titres et des victoires, ce sont aussi des liens teintés de confiance et de respect qui se sont tissés entre Opel Motorsport, Kissling et DG Sport Compétition durant cette première année de collaboration. Les trois parties ont dès lors surfé sur cette vague pour élaborer un programme 2017 aussi ambitieux qu’excitant, axé autour des TCR International Series. Deux Opel Astra seront alignées dans cette compétition en plein boum dont le niveau ne cesse de grimper, au fur et à mesure que de nouveaux constructeurs et des teams huppés s’y impliquent », peut-on encore lire dans le communiqué.

Côté pilotes, Pierre-Yves Corthals est évidemment le premier candidat. « Fort de l’expérience acquise sur la scène mondiale il y a quelques années, le Liégeois rêve d’en découdre avec les cadors du TCR et il cherche à finaliser son budget. Les candidatures sont ouvertes pour la seconde voiture que DG Sport Compétition veut confier à une « pointure » qui apportera aussi sa contribution au budget nécessaire pour jouer la gagne ; avis aux amateurs… »

Inutile de préciser que la perspective de rejoindre l’élite mondiale de la catégorie TCR réjouit et motive la structure belge : « J’avoue être fier de la confiance qu’Opel Motorsport nous manifeste » , déclare Christian Jupsin, responsable du projet chez DG Sport Compétition. « C’est une belle récompense pour le travail réalisé par l’ensemble de l’équipe. Nous aborderons les TCR International Series 2017 avec l’objectif qui a toujours été le nôtre jusqu’à présent, dans tous les championnats auxquels nous avons participé : nous chercherons à jouer les premiers rôles le plus rapidement possible ! »

Les TCR International Series 2017 débuteront le 2 avril sur le nouveau circuit de Rustavi Motorpark en Georgie. Comptant dix rendez-vous dont trois dans le cadre d’un Grand Prix de F1, le calendrier prévoit également une étape belge lors des 6 Heures de Spa WEC à Spa-Francorchamps, les 6 et 7 mai.