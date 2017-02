Liège: la reine Mathilde à la rencontre d'étudiants de Sainte-Croix

Rédaction en ligne

La reine Mathilde a rendu visite jeudi aux porteurs du projet « Côte à côte », sur le site de HELMo Sainte-Croix à Liège, qui a bénéficié d’un financement de 10.000 euros dans le cadre de l’appel à projets « Each one Teach one » de la Fondation Reine Mathilde. Ce financement permet de poursuivre un projet d’encadrement de jeunes en difficulté scolaire par des futurs enseignants, a indiqué jeudi Nicolas Charlier, responsable du service communication de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo).