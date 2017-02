Liège: deux SDF se bagarrent pour… deux euros

Emanuel (53 ans), se trouvait, mercredi soir, rue Georges Clemenceau à Liège. Sur le coup de 23h, il croise une connaissance à lui, un certain Sébastien âgé de 40 ans. Les deux hommes discutent et Sébastien réclame à Emanuel une somme d’argent (5 euros) qu’il lui aurait prêté un mois plus tôt. Le ton monte entre les deux hommes et Emanuel jette une pièce de deux euros au sol en expliquant que c’est tout ce qu’il avait sur lui. Sébastien vexé par cet affront voit rouge, il projette violemment Emanuel au sol et lui aurait porté plusieurs coups de pied.

Transporté à l’hôpital, l’homme de 53 ans souffre d’une grave fracture au niveau de la hanche, il a reçu 18 jours d’interruption totale de travail. Sébastien, lui, à été interpellé par la police de Liège et reconnaît avoir poussé Emanuel au sol mais, quant au coup porté par la suite, il nie les faits. Il a été déféré au parquet et mis à l’instruction.