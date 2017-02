Beaumont: deux blessés lors d'une collision frontale entre une voiture et un camion

Ce jeudi matin, un accident impliquant deux voitures et un camion s’est produit entre deux véhicules jeudi matin à Strée (Beaumont). Les pompiers ont dû désincarcérer les deux automobilistes blessés à des degrés divers. La chaussée de Charleroi a été fermée par les forces de l’ordre.

Une collision frontale entre une voiture et un camion est survenue pour une raison encore indéterminée sur la chaussée de Charleroi à Strée jeudi vers 08h45, indique le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

A l’arrivée des pompiers du poste de Beaumont, les deux véhicules détruits étaient distants d’une centaine de mètres. L’une des voitures avait versé dans un fossé.

Blessés et coincés dans leur habitacle, les deux conducteurs ont été désincarcérés par les sapeurs avant d’être transportés en milieu hospitalier. Avertie des faits, la zone de police Botha (Botte du Hainaut) s’est rendue sur place et a instauré des déviations via Thirimont.