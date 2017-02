Liège: nouvelle enquête publique pour le projet Médiaciné

Plus de 1.300 réclamations avaient été enregistrées, ce qui avait obligé la tenue d’une réunion de concertation, prévue ce jeudi 9 février. Et c’est là notamment que le bât blesse.

François Schreuer, le conseiller communal Vega, avait tiré la sonnette d’alarme en faisant état de convocations envoyées aux réclamants le 7 février à peine. Trop tard selon lui que pour permettre à ces personnes d’assister à cette réunion. Et il a manifestement été entendu. Willy Demeyer a ainsi confirmé que ce délai, conséquence de la procédure légale en la matière, était trop court. « Dès lors, afin de garantir les droits de tous les riverains, mais aussi afin de ne pas vicier la procédure pour des raisons de forme, la Ville de Liège et Belgafilm ont décidé d’annuler la séance de concertation prévue ce jeudi 9 février, et de relancer une procédure d’enquête publique », a-t-il annoncé.